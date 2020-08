Rifiuti:Ferrara (M5S), Regione vuole Roma circondata rifiuti

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "Quello che sta accadendo oggi in Regione Lazio è vergognoso. Il Partito delle Discariche ancora una volta getta la maschera. Il Partito Democratico in Regione Lazio vorrebbe obbligare Roma a costruire altre discariche e tmb per provvedere ai propri bisogni sacrificando i romani. Il gioco è ormai chiaro". Così su Facebook il consigliere capitolino M5s Paolo Ferrara.



"La Capitale per Zingaretti è nulla, mille anni di storia, di cultura sono discarica per il Presidente della Regione - aggiunge -. Lo sanno i piddini che lo sostengono che Roma andrebbe tutelata con ogni mezzo, visto presenza di impianti vecchi e dannosi? Queste persone non hanno una visione, non conoscono l'innovazione riguardo la gestione del ciclo dei rifiuti. Conoscono solo gli interessi, il vecchio e le cose facile anche se deleterie. Nella Capitale abbiamo fatto degli sforzi enormi per imporre il cambiamento culturale del riuso e del riciclo e loro avrebbero potuto dimostrare capacità che purtroppo non c'è stata. Perle ai porci. Il mondo va avanti e il Pd resta al palo: vecchi, inefficienti, senza soluzioni e pronti a scaricare le loro responsabilità e i loro fallimenti sugli altri. Le responsabilità che hanno avuto sui fallimenti durante questi ultimi venti anni non sono servite a nulla. Vogliono far vivere i romani circondati da tonnellate di rifiuti - conclude Ferrara - e sono sicuro che sarebbero capaci di trasformare in discarica anche il Colosseo. Siamo pronti a difendere Roma con i denti da questi barbari". (ANSA).