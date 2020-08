Rifiuti: Pd Lazio, Piano è vera svolta green

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - "L'approvazione del Piano rifiuti è un altro grande traguardo della giunta Zingaretti. Un Piano che mette al primo posto l'economia circolare, la differenziata e nel rispetto dei territori fissa il principio di autosufficienza delle province in tema di rifiuti". Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre in merito all'approvazione del Piano rifiuti da parte del Consiglio regionale.



"Roma Capitale ora è chiamata a fare la sua parte, consapevoli che il Piano mette i Comuni nelle condizioni migliori di poter esercitare le proprie dirette competenze. E' un provvedimento che apre una svolta green del Lazio, di cui va dato merito alla giunta, al lavoro dell'assessore Massimiliano Valeriani, al gruppo del Pd che ha creduto fortemente nel progetto innovatore e che lo ha migliorato in Aula, insieme alle altre forze di maggioranza e al confronto costruttivo con le opposizioni anche grazie al lavoro del presidente del Consiglio, Mauro Buschini". (ANSA).