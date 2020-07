Rifiuti: "al più presto" in Cdm testo legge Terra mia

"Vorrei portare in consiglio dei ministri, non mi permetto di dire una data ma al più presto, il disegno di legge governativo 'Terra mia' che fa il paio con la legge sugli ecodelitti e spinge ancora più in alto l'asticella della tutela anche penale del meccanismo".

Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa nel corso della presentazione della relazione su 'Emergenza epidemiologica Covid-19 e ciclo dei rifiuti' messa a punto dalla commissione Ecomafie. Il ministro fa presente come questo sia "il momento" anche "per l'approvazione del pacchetto sull'economia circolare, e ormai ci siamo".

"Se da una parte vogliamo fare nuovi impianti, seppure a determinate condizionati - osserva Costa - dall'altra voglio aumentare il sistema di controllo verso il mondo criminale che ogni volta prova a riemergere e che ogni volta dobbiamo schiacciare con tutta la forza dello Stato".

"Il disegno di legge 'Terra mia' che è praticamente pronto - rileva - è in diramazione ai ministeri competenti; e secondo me è un luogo dove aprire il dibattito parlamentare e raccogliere la massima disponibilità di tutti i gruppi parlamentari, indipendentemente dal colore e dalle appartenenze".