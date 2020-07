Rifiuti: Giani, non sono necessari nuovi termovalorizzatori

(ANSA) - FIRENZE, 13 LUG - "Sui rifiuti concentreremo nei tre Ato risorse e possibilità attraverso l'economia circolare e ritengo che per questo non c'è necessità di pensare a nuovi termovalorizzatori". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato governatore del centrosinistra in occasione di un confronto con la candidata del centrodestra Susanna Ceccardi a La Nazione di Firenze. Giani ha affermato che "l'obiettivo è portare la Toscana ad essere la prima regione a rispettare gli accordi di Parigi" puntando su "geotermia, pannelli fotovoltaici, tutto nel contesto di un'economia circolare che ci porta un ciclo virtuoso". (ANSA).