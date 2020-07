Rifiuti:parte studio su odori emessi da discarica Casalguidi

(ANSA) - PISTOIA, 30 GIU - Al via un progetto con il Politecnico di Milano per il monitoraggio delle emissioni odorigene della discarica di Casalguidi, a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona, oltre che dal Comune di Serravalle Pistoiese e di altri soggetti deputati ai controlli.



E' quanto emerso in una confereza stampa in un cui è stato annunciato che da domani 1 luglio Pistoia Ambiente, società che gestisce la discarica di Casalguidi ed entrata a far parte lo scorso anno del Gruppo Hera, si fonde per incorporazione con Herambiente, primo operatore a livello nazionale nel settore del trattamento rifiuti. L'operazione prevede anche l'avvio di sinergie con altri impianti e servizi gestiti da Herambiente sul territorio toscano.



"E' chiaro che il tema degli odori a noi è molto caro perché dobbiamo tutelare le comunità che vivono nella zone limitrofe alla discarica - spiega Andrea Ramonda, ad Herambiente - e per capire esattamente qual è l'impatto odorigeno che viene prodotto da questa discarica abbiamo pensato di lavorare con la professoressa Sironi del Politecnico di Milano". "L'idea che abbiamo e sulla quale abbiamo ragionato - spiega la professoressa Selena Sironi, del Politecnico di Milano - è eseguire uno studio di caratterizzazione della discarica e, a seguito della caratterizzazione, eseguire uno studio di modellazione per valutare come le emissioni provenienti dalla discarica impattino sui cittadini, in modo eventualmente da valutare se ci sono delle criticità, da dove queste criticità derivino ed eventualmente intervenire al fine di risolverle".



Per quanto riguarda i tempi "abbiamo cominciato un mese fa - conclude Sironi -, e io credo che entro settembre sarà disponibile la modellazione". (ANSA).