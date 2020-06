Rifiuti: raccolte a Siracusa 3 tonnellate di amianto

(ANSA) - SIRACUSA, 21 GIU - Tre tonnellate di amianto sono state raccolte dagli operai della Tekra, la società che si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Siracusa, in diverse zone della città. A renderlo noto il settore Ambiente del Comune, che ha comunicato buone notizie sulla raccolta differenziata in città a maggio, mese in cui il "porta a porta" è stato esteso per la prima volta a quasi tutto il territorio.



Il dato è del 40 per cento, con un incremento del 5,5 per cento rispetto ad aprile.



La raccolta dell'amianto è scattata dopo alcune segnalazioni di cittadini e ha riguardato zone solitamente poco transitate: Provinciale Maremonti, zona Asparano, Plemmirio, traversa Capocorso e contrada Sant'Elia (Cassibile). "Pochi giorni dopo le segnalazioni - spiega l'assessore comunale Buccheri - siamo riusciti a rimuovere ingenti quantità di lavorati in amianto, prodotti fortemente inquinanti e rischiosi per la salute di chi ne viene a contatto. Quanti ancora, in spregio alle regole, maneggiano ed abbandonano con disinvoltura l'amianto non comprendono la sua pericolosità e le norme di natura penale a cui vanno incontro". (ANSA).