Fase 3: azzerata tariffa rifiuti riciclabili aziende Treviso

(ANSA) - TREVISO, 18 GIU - Le tariffe del servizio per l'asporto dei rifiuti legati alla componente dei materiali riciclabili per le aziende che insistono nei 49 comuni associati al Bacino Priula e che hanno dovuto interrompere l'attività a causa dell'emergenza Covid-19 saranno azzerate per i due mesi di chiusura, e varie altre voci connesse alla gestione di altre frazioni di rifiuto verranno ritoccate con ulteriori agevolazioni.



E' la decisione assunta dal Tavolo permanente tra il Consiglio di bacino stesso, la società operativa Contarina e le associazioni delle categorie produttive e del terziario della provincia di Treviso, e illustrata oggi dai vertici del consorzio.



Il valore del provvedimento, introdotto come strumento di sostegno all'economia locale, è stimato fra 1,7 e 2,2 milioni di euro.



In base ad alcune simulazioni proposte, le riduzioni variano fra il 12% e l'81%, in modo proporzionale al valore delle tariffe annue normalmente pagate dalle diverse aziende.



Per avere diritto ai benefici proposti, è stato anche spiegato, sarà sufficiente presentare domande supportate da autocertificazione. (ANSA).