Italia terza nella Ue per produttività delle risorse

Rispetto all'Europa, l'Italia cresce molto di più nell'uso circolare dei materiali. E' terza nell'Unione europea per la cosiddetta "produttività delle risorse", l'indice che descrive il rapporto tra il prodotto interno lordo e la quantità di materiali utilizzati. Lo rivela l'Annuario dei dati ambientali 2019 dell'Ispra, il centro studi del Ministero dell'Ambiente, presentato mercoledì 3.



Per i rifiuti urbani si stima per il 2019 una produzione pari a quella del 2018, mentre gli scenari al 2020 individuano un calo, in linea con la diminuzione del PIL pari al 4,7%.