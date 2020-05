Rifiuti:3 tonnellate scarti tessili su mezzi, tre denunciati

(ANSA) - PRATO, 25 MAG - I finanzieri hanno scoperto 3,4 tonnellate di scarti tessili smaltiti illegalmente in due distinti interventi. Un primo furgone è stato fermato in via Roma, ed era guidato da due marocchini; il secondo in via Nenni ed era guidato da un uomo cinese. Tutti e tre sono stati denunciati per trasporto abusivo di rifiuti speciali, mentre i furgoni sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Secondo la guardia di Finanza i due episodi sono da ricondurre al fenomeno del ritiro "porta a porta" dei rifiuti di lavorazione industriale che metterebbero in atto alcune imprese tessili della zona. Per evitare il costo dello smaltimento i rifiuti vengono abbandonati nelle campagne, con gravi conseguenze in termini di inquinamento del suolo e di salute per i cittadini.



