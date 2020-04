Ecopneus, con riciclo pneumatici fuori uso tagliata Co2

Lotta al cambiamento climatico e riciclo dei Pneumatici Fuori Uso (Pfu) vanno nella stessa direzione: dal 2011 ad oggi sono oltre 3,2 milioni le tonnellate di emissioni di CO2 evitate grazie al riciclo delle oltre 1.800.000 tonnellate di Pfu raccolte e riciclate da Ecopneus. Lo comunica lo stesso Consorzio, che gestisce mediamente 200.000 tonnellate di Pfu in tutto il Paese, in occasione del 50/o Anniversario della Giornata Mondiale della Terra.



"Non dobbiamo dimenticare che facciamo parte di un mondo migliore" afferma Giovanni Corbetta, Direttore Generale di Ecopneus "quello che costruiamo ogni giorno, insieme, con impegno e azioni concrete da parte dell'intera filiera di Ecopneus per consentire risparmi ambientali rilevanti per il Paese, ridurre le emissioni, il consumo di acqua, i prelievi di materie prime". "Il tutto - specifica - promuovendo l'impiego di gomma riciclata e dando il nostro contributo all'economia circolare italiana, per costruire un futuro sempre più sostenibile". Ecopneus inoltre comunica che grazie all'impiego dei materiali riciclati dai Pfu in sostituzione di altri materiali vergini, annualmente vengono evitate emissioni per circa 380.000 tonnellate di CO2, pari alle emissioni di 230mila autovetture che percorrono 10.000 km in 1 anno. Il risparmio medio è di circa 350.000 tonnellate di prelievo di materie prime, che consente di ridurre l'impatto economico delle importazioni di questi materiali. (ANSA).