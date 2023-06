(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Non solo le località balnerai marine, ma anche quelle sul lago sono state oggetto dell'analisi di Legambiente e Touring Club Italiano che hanno premiato con le Cinque vele 12 i comuni lacustri, distribuiti in 6 regioni. Tra questi, fa il suo ingresso in classifica Scanno (Aq), sul lago omonimo in Abruzzo.



Le province autonome di Trento e Bolzano si confermano le più premiate con 4 località e la conquista del primo posto in classifica con il comune di Molveno (Tn), "vero avamposto - si legge in una nota - di una rivoluzione lenta che, sul modello della località marittima di Baunei, si è posto l'obiettivo di ripensare le strategie di sviluppo turistico del territorio e contingentare il carico di ospiti, mettendo in atto uno studio per individuare il 'numero giusto' di presenze che assicuri l'equilibrio tra chi vive il paese, chi lo visita e l'ambiente".



Tra le altre località lacustri che hanno ottenuto il massimo riconoscimento in Trentino c'è anche Ledro (Tn) sul lago omonimo; in Alto Adige ci sono Fiè allo Sciliar (Bz) sul lago di Fie', Appiano sulla strada del vino (Bz) sul lago di Monticolo.



Premiati 2 località per il Veneto: Alpago (Bl) sul Lago di Santa Croce e Sospirolo (Bl) sul Lago del Mis; in Toscana confermate le Cinque Vele a Massa Marittima (Gr) sul lago dell'Accesa.



Ulteriore conferma rispetto allo scorso anno a due località piemontesi: Avigliana (To) sul lago omonimo e Cannero Riviera (Vb) sul Lago Maggiore. Per la Lombardia, si confermano come migliori località Toscolano Maderno (Bs) e Gardone Riviera (Bs), entrambe sulla riva occidentale del Lago di Garda. (ANSA).