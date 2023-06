(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Pianeta Oceano: le maree stanno cambiando" è lo slogan scelto dalle Nazioni Unite per la giornata mondiale degli oceani che si celebra in molti Paesi dal 1992 ogni anno l'8 giugno e che sollecita a "mettere l'oceano al primo posto".



L'oceano, ricorda l'Onu, "copre la maggior parte della terra, ma solo una piccola parte delle sue acque è stata esplorata.



Nonostante la totale dipendenza dell'umanità da esso e rispetto all'ampiezza e alla profondità di ciò che ci offre, l'oceano riceve in cambio solo un frammento della nostra attenzione e delle nostre risorse". Ma, si legge nella pagina web dell'Onu dedicata alla Giornata, "le maree stanno cambiando, e per celebrare questa Giornata e il tema del 2023, Pianeta oceano, le Nazioni Unite stanno mettendo insieme le forze con decisori politici, scienziati, dirigenti del settore privato, rappresentanti della società civile, comunità indigene, celebrità e giovani attivisti per mettere l'oceano al primo posto".



Quest'anno è il 10/o del Concorso fotografico annuale per la Giornata mondiale degli oceani ed è prevista una mostra celebrativa nella sede dell'Onu a New York. (ANSA).