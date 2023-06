(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 05 GIU - Si insedierà il 14 giugno, in Brasile, la Commissione parlamentare d'Inchiesta (Cpi) che indagherà sulle ong che operano in Amazzonia.



"L'obiettivo è mostrare che molte ong, principalmente ambientaliste, usano il nome Amazzonia per arricchirsi", sostiene il senatore dello Stato di Amazonas, Plínio Valério, che dovrebbe presiedere la commissione.



"Si arricchiscono, ma chi le finanzia raggiunge l'obiettivo che vuole: immobilizzare l'Amazzonia, mettere lucchetti ambientali. Oggi, in Amazzonia, non si può fare nulla", ha aggiunto il parlamentare, secondo il quale la Cpi "non è contro l'attuale governo" e raccoglierà dati anche dai governi anteriori.



Quella sulle ong sarà la quinta Cpi aperta al Congresso di Brasilia. Le altre riguardano il Movimento dei senza terra, il crack di Americanas, il calcioscommesse e i fatti dell'8 gennaio. (ANSA).