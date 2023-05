(ANSA) - SAN PAOLO, 24 MAG - La Foresta Atlantica è il bioma del Brasile con il maggior numero di specie animali e vegetali in via di estinzione. Lo afferma un rilevamento pubblicato oggi dall'Istituto di geografia e statistica (Ibge), secondo il quale il 24% delle specie analizzate (2.845 su 11.811) in quest'area corre un serio rischio di estinguersi. Si tratta anche del bioma con il maggior numero di specie dichiarate estinte, otto secondo l'Ibge, la più recente delle quali è la raganella gladiatore (Boana cymbalum).



Lo studio, si legge in una nota, ha rilevato e analizzato 21.456 specie di animali e piante in tutti i biomi del Paese, un numero che rappresenta tuttavia solo il 12% circa di tutta la biodiversità brasiliana.



Secondo il ricercatore dell'Ibge, Leonardo Bergamini, la situazione del bioma della Foresta Atlantica "è legata a caratteristiche intrinseche del bioma stesso, con molte specie endemiche, ma anche all'occupazione umana, registrando la maggiore perdita di area nativa".



Paradossalmente i biomi con il minor numero di specie minacciate tra quelli valutati sono l'Amazzonia (con 503 specie equivalenti al 6%) e il Pantanal (con 1.825 specie equivalenti al 4,1%).



Tuttavia secondo Bergamini i dati su questi due ultimi biomi sono influenzati dal fatto che sono anche quello con il minor numero di specie rilevate a causa delle difficoltà di accesso e logistica per questo tipo di studi.



