(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "L'Italia sta per dotarsi di una rinnovata Strategia per la biodiversità al 2030, con la quale contribuire a invertire l'attuale tendenza alla perdita di diversità biologica e al collasso degli ecosistemi: un percorso che stiamo rafforzando anche attraverso investimenti del Pnrr, come la diffusa opera di rinaturazione lungo le aree del Po, il progetto Mer per il ripristino degli ecosistemi marini e quello per la digitalizzazione delle aree protette".



Lo afferma il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nella Giornata Mondiale della Biodiversità indetta dalle Nazioni Unite.



"La biodiversità è uno straordinario valore di crescita per l'Italia - prosegue il ministro -: la sua tutela e conservazione sono state un asse fondamentale della Presidenza italiana del G20 e lo saranno anche in occasione del G7 nel 2024" "Il riconoscimento in Costituzione della 'tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi' - conclude Pichetto - rende ancor più stringente un impegno che, a livello di negoziato globale, ha posato una pietra miliare con l'accordo di Montreal raggiunto lo scorso dicembre. Il ruolo dell'Italia - conclude Pichetto - è stato molto attivo nel raggiungimento di quell'intesa e lo sarà ancor di più nella sua attuazione".



