(ANSA) - ROMA, 19 MAG - L'Emilia Romagna è la prima regione d'Italia per aree a pericolosità idraulica, con tutto il territorio a rischio alluvione: secondo i dati dell'Ispra, in una regione da 22.500 km quadrati, ci sono 2.600 chilometri quadrati a pericolosità israulica elevata, 10.000 circa a pericolosità media e altri 10.000 circa a pericolosità bassa.



Solo la Calabria supera l'Emilia Romagna sulle aree a pericolosità elevata (2.604 kmq), ma è molto indietro su quelle a media (2.622 kmq) e bassa (2.661 kmq). Complessivamente però, metà del suo territorio è in pericolo (7.887 kmq su 15.221).



Per estensione delle aree a rischio alluvione, la seconda regione in Italia è il Veneto (10.170 kmq su 18.345 totali, più della metà), seguito da Lombardia (9.148 kmq su 23.863), Toscana (9.084 kmq su 22.987), Calabria e Piemonte (6.690 kmq su 25.386).



Basso il rischio di alluvioni al Centro. Nel Mezzogiorno, dopo la Calabria, le regioni più a rischio sono Puglia (3.744 kmq su 19.540) e Sardegna (3.475 kmq su 24.099). (ANSA).