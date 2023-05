(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - La Regione Toscana chiede al governo 800 milioni per finanziare 255 opere contro la siccità.



Lo hanno annunciato oggi il governatore Eugenio Giani e l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni: le richieste alla cabina di regia nazionale riguardano interventi e opere in ambito irriguo e per l'attuazione di invasi (470 milioni), e interventi ed opere afferenti al sistema idrico integrato (331 milioni), "tutti interventi - sostiene la Regione - che già oggi hanno un livello di progettazione avanzato e come minimo la disponibilità della fattibilità tecnico-economica dell'intervento".



Tra le opere di rilievo ai fini del superamento della situazione di criticità, spiccano la richiesta per oltre 102 milioni di euro di interventi relativi al servizio idrico integrato; la realizzazione di un invaso artificiale con sbarramento sul Torrente Ambra presso Castello di Montalto fra Bucine (Arezzo) e Castelnuovo Berardenga (Siena), per 45 milioni; la realizzazione di un bacino di accumulo in una cava dismessa a Campiglia Marittima (Livorno) per 3 milioni; la realizzazione di un invaso multifunzionale sul torrente Lanzo a Civitella Paganico (Grosseto) per oltre 60 milioni; la realizzazione di una diga sul torrente Gretano tra Roccastrada e Civitella Paganico, nel grossetano, per oltre 37 milioni.



