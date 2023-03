(ANSA) - SULMONA, 27 MAR - Il Cammino di Celestino, 97 km da Sulmona (L'Aquila) all'Abbazia di San Liberatore a Maiella a Serramonacesca (Pescara), ha ottenuto la certificazione nel programma territoriale nazionale "Cammini e Percorsi del Touring Club Italiano" grazie a sostenibilità, autenticità dell'esperienza turistica e fruibilità del percorso. Mercoledì prossimo, 29 marzo, alle 10, a Pescara nei locali dell'Aurum, il Touring Club premierà il Cammino alla presenza del presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara, del direttore del Parco Luciano Di Martino, dell'assessore al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D'Amario e del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri.



Con l'occasione Il Touring presenterà il Piano di valorizzazione con i risultati dell'analisi condotta e le opportunità di sviluppo del territorio attraversato dal Cammino.



Alla base del processo di certificazione c'è il Modello di Analisi dei Cammini Touring che, attraverso l'indagine di oltre 200 indicatori divisi in sette categorie, valuta la qualità complessiva dell'esperienza turistica: segnaletica, mobilità, fruibilità delle risorse turistiche, varietà dei servizi dedicati al camminatore, governance del territorio, promozione, manutenzione, pulizia e fruibilità del tracciato. L'analisi avviene ripercorrendo l'esperienza del turista/camminatore anche attraverso sopralluoghi. Al termine del percorso di valutazione viene elaborato il Piano di valorizzazione del Cammino che suggerisce interventi di sviluppo e miglioramento dei tracciati e dell'offerta locale connessa. L'incontro, riservato ai sindaci dei Comuni attraversati dal tracciato, a enti e imprese, sarà l'occasione per presentare le principali evidenze del Piano e condividerle con il territorio. Le attività sono svolte grazie alla collaborazione con il Parco della Maiella.



Il Cammino di Celestino si aggiunge al 'Sentiero del Viandante', cammino certificato nel 2020 che si snoda lungo la sponda orientale del Lago di Como, e agli altri due nuovi cammini certificati, 'la Via del Nord' della Via di Francesco tra Umbria e Toscana e 'La Via del Giovane' del Cammino di San Francesco di Paola. (ANSA).