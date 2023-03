(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Msc foundation e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Iucn) hanno annunciato una nuova collaborazione per completare la valutazione globale delle specie di corallo presenti nel mondo come descritto nella Lista Rossa dell'Unione, il più completo inventario del rischio di estinzione delle specie a livello globale. Il progetto Global Coral Biodiversity Assessment mira a fornire piani di ripristino concreti e attuabili per le barriere coralline e per le specie minacciate che le popolano.



"Oltre un terzo delle specie di corallo della Lista Rossa Iucn rischia l'estinzione. Questa partnership ci consentirà di completare ulteriori valutazioni e di garantire al mondo le informazioni necessarie per proteggere i coralli e il sostentamento di oltre mezzo miliardo di persone che dipendono da essi", ha dichiarato il presidente dell'Iucn Razan Al Mubarak.



"Come amministratori del nostro pianeta, abbiamo la responsabilità di proteggere i suoi preziosi ecosistemi. La nostra nuova partnership con l'Iucn rappresenta un forte impegno per la conservazione e il ripristino delle barriere coralline, delle foreste di mangrovie e delle praterie di fanerogame minacciate", ha spiegato Pierfrancesco Vago, presidente del comitato esecutivo di Msc foundation e presidente esecutivo della divisione Crociere del gruppo Msc. (ANSA).