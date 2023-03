(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAR - "Negli ultimi anni come Regione Emilia-Romagna abbiamo gestito, tra risorse europee, nazionali e regionali, 39 milioni di euro per interventi di miglioramento forestale, forestazione urbana e creazione di nuovi boschi".



Così Barbara Lori, assessora emiliano-romagnola alla Forestazione, in occasione della Giornata internazionale delle foreste che cade oggi. Il dato diffuso dall'assessora fa riferimento al 2022: in Regione, le foreste e i boschi occupano circa 630mila ettari, cioè un quarto dell'intera superficie regionale. "Questa giornata dev'essere l'occasione per ricordare a tutti che ciascuno può e deve fare la sua parte - ha aggiunto Lori - e che la forestazione è diventata un tema centrale nell'agenda politica, uno strumento per politiche ambientali virtuose, per accompagnare la transizione ecologica, per rendere le città più belle e vivibili". (ANSA).