(ANSA) - SAN PAOLO, 12 MAR - La deforestazione in Brasile è "scandalosa" ed è "legata allo sfruttamento delle risorse naturali": lo ha detto Papa Francesco in una lunga intervista al sito argentino Perfil in occasione del decimo anniversario del suo pontificato.



A Bergoglio è stato poi chiesto che cosa significhi per lui il Brasile, Paese del suo primo viaggio internazionale da Papa.



"Il Brasile è un continente, è un'esplosione di ricchezza, è la sicurezza del futuro con il Mato Grosso. E, proprio per questo, è così legato allo sfruttamento delle risorse naturali, la deforestazione è impressionante in Brasile, è scandalosa", ha aggiunto. (ANSA).