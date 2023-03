(ANSA) - BARI, 10 MAR - "Bisogna alzare il livello di attenzione sulla lotta alle mafie, soprattutto in un periodo storico nel quale entro la fine del 2026 dovremo spendere 191,5 miliardi di euro del Pnrr, a cui aggiungeremo 30 miliardi di euro di risorse nazionali". Lo ha detto il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, a margine della presentazione del rapporto di Legambiente 'Ecomafia 2022', a Bari.



"Dobbiamo fare in modo che la transizione ecologica sia pulita anche nella fedina penale perché il rischio di infiltrazioni criminali in questi appalti è molto elevato", ha aggiunto.



Ciafani ha poi evidenziato che "ci sono ancora alcuni delitti commessi dalle ecomafie che sono fuori dal codice penale, come quelli delle agromafie, il racket degli animali, la normativa inadeguata per contrastare il cemento abusivo". "Abbattere costruzioni abusive è ancora molto più difficile che realizzarne di nuove - ha concluso - e questo non è un deterrente per fermare la cementificazione illegale, soprattutto al Sud".



