Pnrr:Pichetto,nel 2022 piantati 1,65 milioni alberi in città

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - A dicembre 2022 è stato raggiunto il target dell'anno per la misura del Pnrr sulla riforestazione urbana, "avendo ampiamente superato l'obiettivo di piantare almeno 1 milione e 650mila alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane, attraverso i 35 progetti ammessi a finanziamento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, al question time al Senato.



"Il target successivo da raggiungere entro la fine del 2024 prevede la piantumazione di almeno 6 milioni e 600mila alberi - ha proseguito Pichetto -. E' in corso di predisposizione il nuovo avviso per le annualità 2023 e 2024", ed "è previsto un incontro con le Città Metropolitane, al fine di tener conto delle esperienze maturate nell'attuazione del primo avviso".



Il ministro ha preannunciato "una serie di misure correttive, finalizzate ad agevolare il reperimento delle aree stesse, come ad esempio la riduzione della superficie minima complessiva di progetto e la superficie minima della singola area di intervento". (ANSA).