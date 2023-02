Pd: Europa Verde, auguri a Fossi e Schlein,a fianco in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - "Europa Verde Toscana augura al nuovo segretario del Pd toscano Emiliano Fossi e alla nuova leader nazionale Elly Schlein, un buon lavoro augurandoci di lavorare fianco a fianco per dare una seria svolta alla nostra regione restituendole il ruolo che merita a livello nazionale.



Così che si possa costruire quella che noi chiamiamo 'La Toscana del Buon vivere' dove economia, ecologia e bellezza convivano e siano il vero propulsore per rendere fiducia in un futuro veramente umano". Così in una nota Eros Tetti e Serena Ferraiuolo co-portavoce di Europa Verde Toscana.



"Auspichiamo, inoltre - aggiungono -, che il nuovo corso del Pd metta in agenda una serie di incontri con le altre forze politiche che concorrono alla costruzione di un nuovo campo progressista, ecologista e dei diritti, così da iniziare quel rinnovamento pieno di speranza che l'elezione di Schlein porta".



(ANSA).