Amazzonia: deforestazione -61% in primo mese di governo Lula

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 10 FEB - La deforestazione in Amazzonia a gennaio di quest'anno è diminuita del 61% rispetto allo stesso periodo del 2022: è quanto emerge dai dati forniti da Deter, un sistema dell'Istituto nazionale per le ricerche spaziali (Inpe), che diffonde in tempo reale informazioni per combattere il disboscamento. Il mese scorso sono stati disboscati 167 km quadrati, rispetto ai 430 km quadrati del 2022. C'è stato inoltre un calo anche rispetto a dicembre 2022, che ha registrato 229 km quadrati disboscati.



La diminuzione - osserva l'agenzia Folhapress - si verifica nel bel mezzo della stagione delle piogge nella regione, il che rende difficile l'abbattimento. I numeri alti in questa epoca dell'anno sono considerati valori anomali. Gli indicatori di gennaio sono i primi nel governo di Luiz Inácio Lula da Silva.



(ANSA).