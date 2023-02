Brasile: portaerei fatta affondare in pieno oceano, polemica

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 07 FEB - Scoppia la polemica, in Brasile, sulla decisione del governo di far affondare in pieno oceano una portaerei: dopo mesi di tentativi di dare una destinazione alla nave, è stato scelto di colarla a picco a 350 chilometri dalla costa brasiliana, in una regione di circa 5.000 metri di profondità. "La procedura è stata eseguita con le necessarie competenze tecniche e di sicurezza dalla Marina brasiliana, al fine di evitare danni logistici, operativi, ambientali ed economici allo Stato brasiliano", si legge in un comunicato firmato anche dal ministero della Difesa.



La decisione è stata presa dopo che la società turca Denizcilik, che aveva acquistato lo scafo per il riciclaggio nel 2021, ha abbandonato la nave. La portaerei - rende noto Cnn Brasil - è tornata in Brasile perché la Turchia ha annullato l'autorizzazione all'esportazione che aveva rilasciato alla fine di luglio 2022. Secondo la Marina, lo scafo della nave necessitava di riparazioni che Denizcilik non mostrava alcun interesse a fare.



In una nota tecnica, l'Istituto brasiliano per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili (Ibama) ha indicato il rischio di diversi impatti ambientali, tra cui il rilascio di materiali inquinanti che fanno parte della struttura della nave. (ANSA).