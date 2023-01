Ex Ilva: verifica Arpa-Asl su uso plastica negli altoforni

(ANSA) - TARANTO, 31 GEN - Acciaierie d'Italia comunica che oggi Arpa Puglia e Spesal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl di Taranto, hanno fatto visita allo stabilimento ionico per accertare l'uso di materie plastiche negli altiforni. Acciaierie d'Italia ha indicato che "è stato eseguito un test nel luglio 2022, coordinato con il Ministero dell'Ambiente che è stato fisicamente presente sugli impianti al momento della verifica tecnica dell'iniezione di polimeri, end of waste, alle tubiere dell'altoforno 4. Tale progetto - aggiunge l'azienda - rientra nell'ottica della 'road map' di decarbonizzazione e sviluppo dell'economia circolare, tracciata dal siderurgico, che consentirà un abbattimento nelle emissioni di CO2 all'anno. È in corso il normale processo di richiesta delle necessarie autorizzazioni alle autorità competenti per l'industrializzazione del relativo processo produttivo". (ANSA).