A.Illy, ecologia e Pnrr potrebbero evitare recessione

(ANSA) - TRIESTE, 19 GEN - "Gli investimenti straordinari per la transizione ecologica e la resilienza potrebbero evitare la recessione, che veniva data per certa fino a qualche mese fa".



E' quanto ha auspicato Andrea Illy, presidente di illycaffè e co-chair della Regenerative Society Foundation, nel corso del suo intervento a Davos per il World Economic Forum.



Secondo l'industriale triestino, "in uno scenario globale che presenta rischi sempre più elevati e numerosi, l'economia mondiale reagisce giocando la carta della transizione ecologica per accelerare la crescita e ridurre debito e disuguaglianze".



Ma è soltanto adesso, "per la prima volta", che "non si parla solo di clima per il clima ma di clima per l'economia. La rivoluzione digitale, che ha trainato la crescita degli ultimi cinquant'anni, passa ora il testimone alla rivoluzione verde", ha concluso Andrea Illy. (ANSA).