L'Arma dei Carabinieri ha siglato un accordo con il Massachusetts Institute of Technology (Mit) per sviluppare insieme un progetto dedicato al monitoraggio delle foreste e alla sostenibilità, con il coinvolgimento del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), partner scientifico dell'Arma per il comparto Forestale. In particolare verranno studiate le foreste all'interno dei grandi centri urbani o vicine ad essi.