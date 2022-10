Ambiente: Strasburgo, dare a enti locali voce in capitolo

(ANSA) - STRASBURGO, 26 OTT - Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa ha approvato con un solo voto contrario un rapporto in cui chiede agli Stati di riconoscere giuridicamente il diritto degli enti locali ad essere adeguatamente consultati e di partecipare al processo decisionale in materia ambientale, al fine di garantire l'adozione di strategie coordinate ed efficaci a tutti i livelli di governo. Il Congresso, vuole che questo riconoscimento avvenga attraverso l'aggiunta di un protocollo alla Carta europea dell'autonomia locale, che servirebbe anche a garantire che gli enti locali e regionali dispongano di competenze, risorse e autorità sufficienti per affrontare i cambiamenti climatici nell'ambito delle loro competenze. La proposizione è contenuta in un rapporto votato con un solo voto contrario, e alla cui stesura ha partecipato anche la sindaca di Castel Maggiore (Bo), Belinda Gottardi. L'organo del Consiglio d'Europa ha contemporaneamente pubblicato un manuale destinato agli enti locali su come proteggere i diritti umani garantendo un ambiente sano e uno sviluppo sostenibile. Il manuale, disponibile per ora solo in inglese e francese, le 2 lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, è suddiviso in 7 capitoli, in cui si spiega non solo perché la protezione dell'ambiente sia importante per gli enti locali, e quali norme internazionali riconoscano vari diritti legati all'ambiente, ma fornisce anche esempi di buone pratiche attuate per in vari settori, della mobilità, agli alloggi.



(ANSA).