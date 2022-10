A gelati Sammontana riconoscimento in 'sustainability award'

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 13 OTT - L'azienda Sammontana Italia di Empoli (Firenze), specializzata nella produzione di gelati e prodotti surgelati per la pasticceria, ha ricevuto il premio 'Strategy&Vision' in occasione dei Sustainability Award, iniziativa promossa da Credit Suisse Italy e Kone Group con il contributo scientifico di Altis Università Cattolica per valorizzare le aziende che mettono un'attenzione particolare alle politiche ambientali. Nel dettaglio, spiega una nota, il riconoscimento che ha ottenuto Sammontana si riferisce "all'impegno nel far fronte alle sfide del cambiamento climatico" e al "modello di management efficace guidato da una visione di prospettiva di lungo termine a favore delle generazioni future".



L'azienda empolese è stata quindi inserita tra le 100 italiane che hanno raggiunto i più alti rating di sostenibilità calcolati da Altis, la quale si basa su una serie di performance raggiunte dalle imprese incrociandole con i risultati dalla valutazione di Reprisk, società di ricerca specializzata nei rischi ambientali di governance sociale e aziendali. "Questa menzione speciale - ha commentato l'ad Leonardo Bagnoli - valorizza l'impegno quotidiano della nostra famiglia e di tutte le persone che lavorano in Sammontana". (ANSA).