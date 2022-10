Ambiente: Palazzetti (Bat), ridurre impatto littering

(ANSA) - TRIESTE, 06 OTT - "La riduzione dell'impatto ambientale" è "l'obiettivo di fondo" della campagna di sensibilizzazione "Piccoli gesti, grandi crimini" di Marevivo e di British American Tobacco (Bat) per ridurre il fenomeno del 'littering'. Una campagna che "nasce dalla collaborazione di un'azienda privata, un'associazione e istituzioni pubbliche e dimostra come si può agire bene se si agisce assieme. Cosa particolarmente importante quest'anno in cui l'Italia apprenderà dalla comunità europea la direttiva 'Sup' (Single Use Plastic) e sullo Standard Producer Responsibility perché dà indicazioni su come raggiungere insieme". Lo ha detto Roberta Palazzetti Presidente e A.D. della stessa Bat Italia.



"Sono anche orgogliosa di come questa esperienza che è nata in Italia 3 anni fa quest'anno sia stata estesa ad altri Paesi - in Grecia e Portogallo - e sia stata considerata all'interno di Bat globale come una best practice e come tale sia stata inclusa nel nostro sustainability report. Rappresenta come la nostra azienda continua a lavorare con obiettivi sempre più sfidanti nell'ambito della riduzione dell'impatto ambientale all'interno della mission aziendale di costruire 'a better tomorrow'", ha concluso. (ANSA).