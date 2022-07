Lago Varese è balneabile, Moratti 'nuovo punto di partenza'

(ANSA) - MILANO, 02 LUG - "Un momento che non è sicuramente un traguardo ma un ulteriore punto di partenza per una visione del lago che deve tenere insieme tante dimensioni come quella della fruizione, della sostenibilità o quella economica": lo ha detto la vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante l'evento organizzato al lido della Schiranna per festeggiare il ritorno alla balneabilità del lago di Varese.



Parlando della sostenibilità e della salvaguardia della biodiversità, Moratti ha sottolineato che questo "è un importante obiettivo che dobbiamo porci", specie per una "valorizzazione delle tipicità di questo lago".



Quella di oggi è una giornata importante, secondo Moratti, anche perché testimonia "la collaborazione tra istituzioni diverse, come la Regione, i Comuni di riviera, le associazioni e le Università che hanno lavorato alle rilevazioni".



Una collaborazione "anche con Ats - ha concluso la vicepresidente - che ha lavorato per il monitoraggio fino ad arrivare alla giornata di oggi", garantendo "verifiche continue, due volte alla settimana, per far sì che il lago potesse essere definito balneabile". (ANSA).