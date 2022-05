Giornata dei Parchi: 10.000 specie vivono solo in Italia

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Noi siamo Natura": è questo lo slogan della Giornata Europea dei parchi promossa da Europarc Federation e che si celebra il 24 maggio. La Giornata Europea dei Parchi è stata istituita per ricordare il giorno della fondazione dei primi parchi nazionali europei, nati in Svezia nel 1909. In Italia si svolge all'insegna dei cento anni compiuti dal sistema italiano delle aree protette, con i due parchi nazionali più antichi - Gran Paradiso e Abruzzo, Lazio e Molise - che hanno recentemente celebrato il secolo di attività.



L'elenco delle iniziative delle aree protette italiane per la Giornata è visibile sul portale www.Parks.it "In Europa siamo primi per biodiversità, abbiamo il maggior numero di specie animali e vegetali, tra esse 1300 piante e 10000 animali sono endemiche, cioè vivono solo in Italia. - commenta il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri - Per questo primato le aree protette hanno dato un contributo decisivo nel tutelare questa ricchezza di specie partendo da quelle più gravemente minacciate. Nello svolgere tale attività è importante seguire criteri scientifici, come quelli indicati nelle Liste Rosse italiane, realizzate da Federparchi per il MiTE, uno strumento che ci dice quali sono le specie più a rischio di estinzione e, quindi, come e dove intervenire di conseguenza. Questa è la missione fondamentale delle aree naturali protette." (ANSA).