Biodiversità: Italia prima in Ue, investiti oltre 1,7 miliardi

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Italia prima in Europa sul fronte degli investimenti per la salvaguardia della biodiversità con oltre 1,7 miliardi di euro che hanno finanziato più di 970 progetti per la protezione della natura di cui circa 850 milioni stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento.



Sono alcuni dei dati del report annuale di Legambiente secondo il quale dal 1992 ad oggi, grazie al programma Life, nato 30 anni fa insieme alla direttiva Habitat per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche Ue in materia di ambiente e clima, sono stati cofinanziati in Europa oltre 5.000 progetti che hanno mobilitato 12 miliardi di euro di investimenti di cui 5,6 miliardi stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento.



Tra le specie al centro dei progetti Life che hanno avuto successo in Italia troviamo il grillaio, il tritone crestato, la falena dell'edera, le orchidee spontanee, i fiori appenninici e la tartaruga Caretta caretta.



In vista della Giornata mondiale della biodiversità del 22 maggio, Legambiente indica anche una serie di azioni da mettere in campo per accelerare la tutela della biodiversità e "colmare i ritardi costati all'Italia anche una procedura di infrazione, aperta lo scorso giugno dalla Commissione europea". Tra le azioni urgenti da fare ci sono prevedere una maggiore tutela per la biodiversità marina, incrementare al 2030 le aree protette e le zone di tutela integrale, promuovere la gestione integrata della costa e rafforzare la tutela degli ecosistemi marini. (ANSA).