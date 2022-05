Verso la città intelligente, conferenza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 12 MAG - Si terrà lunedì 16 maggio al Teatro Arena del Sole di Bologna la conferenza "Verso la città intelligente. Soluzioni e strategie per il cambiamento".



Giuliano Dall'Ò, professore di Fisica tecnica ambientale al Politecnico di Milano, approfondirà il tema della smart city, mostrando come progetti sostenibili dal punto di vista ambientale siano fondamentali per ripensare la struttura delle nostre città. Un ruolo centrale è svolto dalle tecnologie digitali, che contribuiscono a migliorare le prestazioni energetiche, a potenziare il sistema dei servizi pubblici e a favorire il benessere delle comunità.



All'incontro interverranno l'Assessore alla scuola, università, ricerca, agenda digitale di Regione Emilia-Romagna Paola Salomoni, il Presidente di Lepida Alfredo Peri e il Direttore Generale di Lepida Gianluca Mazzini.



Termina così il ciclo "Futuro Prossimo. Per un lessico del domani", il progetto culturale di Lepida, curato dalla Fondazione San Carlo, che si è proposto di fornire una chiave di interpretazione sulla natura del processo di transizione digitale ed ecologica attraverso un percorso in cinque tappe sul territorio dell'Emilia-Romagna. L'ingresso alla conferenza è libero mediante prenotazione fino a esaurimento posti. (ANSA).