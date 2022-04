Mite: Fontana, con parchi digitali più tutela biodiversità

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Attraverso la digitalizzazione si pongono le basi per la creazione di un "sistema Aree protette terrestri e marine", in grado di tutelare la biodiversità in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Lo ha dichiarato la sottosegretaria al Mite, Ilaria Fontana, presentando ai referenti dei parchi nazionali e delle aree marine protette la direttiva, con una dotazione di 100 milioni, "volta a stabilire procedure standardizzate e digitalizzate per la modernizzazione, l'efficienza e l'efficace funzionamento delle aree protette nelle loro varie dimensioni, quali la conservazione della natura, la semplificazione amministrativa delle procedure e i servizi per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette".



"Grazie a questa direttiva - continua Fontana - si compie un ulteriore passo verso la realizzazione degli obiettivi che il nostro Paese si è prefissato, come riuscire a coniugare il tema più innovativo connesso alla digitalizzazione con quello più tradizionale legato alla tutela della nostra straordinaria biodiversità. La direttiva, vuole però essere anche uno strumento dove i fruitori dei parchi e delle aree marine protette attraverso piattaforme ad hoc dedicate a rendere servizi sempre più accurati e di interesse, vengano coinvolti".



