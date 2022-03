Clima: proposta di crediti ecosistemici per gestire i boschi

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Incrementare la superficie forestale pianificata, il valore del patrimonio boschivo e la sua capacità di lottare contro la crisi climatica con accordo tra Stato, regioni e proprietari forestali per un mercato dei crediti di carbonio forestali. E' questa la proposta del progetto europeo "LIFECO2PES&PEF, la gestione sostenibile delle foreste" in occasione della Giornata internazionale delle Foreste (il 21 marzo).



Le Regioni, secondo questa proposta, sarebbero rese protagoniste di un nuovo schema di co-gestione e vendita dei Crediti di Carbonio Forestale generati sul loro territorio.



Il progetto propone inoltre di "usare modelli di simulazione matematica per analizzare la vulnerabilità climatica delle foreste sottoposte ai nuovi piani di gestione forestale, per poter progettare interventi di gestione forestale climaticamente intelligente e sostenibile che prevengano nuove emissioni di carbonio o aumentino la capacità di assorbimento della foresta".



"Il progetto LIFE CO2PES&PEF sarà sviluppato garantendo la conformità alle strategie forestali italiana ed europea e l'attuazione di questi strumenti al fine di contribuire ad accrescere il ruolo delle foreste nell'azione di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico", dichiara il professore Fabio Iraldo, responsabile scientifico del progetto per la Scuola superiore di Studi e perfezionamento Sant'Anna di Pisa.



"Una gestione forestale basata sui principi della sostenibilità e della responsabilità ambientale, supportata da una corretta pianificazione in grado di garantire la conservazione degli ecosistemi forestali, è di fondamentale importanza per far sì che la foresta assolva appieno alle sue molteplici funzioni", ha dichiarato il responsabile aree protette e biodiversità di Legambiente, Antonio Nicoletti.



(ANSA).