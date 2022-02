Agronomi, strategia forestale in G.U., ora pianificazione

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Strategia forestale nazionale (Sfn), documento previsto nel Testo Unico in Materia di Foreste e Filiere Forestali (Tuff). Nel renderlo noto, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ( Conaf) lo giudica "un enorme passo avanti, perché c'è uno strumento essenziale per definire le politiche forestali nazionali e per guidare la pianificazione forestale di questo Paese".



"Finalmente abbiamo la corretta impostazione per poter operare con uno sguardo almeno ventennale, che è l'arco temporale minimo per chi è impegnato nel settore forestale e per pianificare le politiche di sostenibilità e di tutela della biodiversità" commenta Sabrina Diamanti, presidente Conaf.



"L'introduzione della Sfn consentirà di armonizzare gli obiettivi e le azioni per la sostenibilità in una cornice uniforme e di medio periodo con i documenti internazionali, da Agenda 2030 a Farm to fork, dalla Strategia per la Biodiversità 2030 all'Accordo di Parigi, fino al Green Deal" osserva il Conaf spiegando che "questo è il risultato di un ottimo lavoro di concertazione guidato dalla Direzione Foreste del Mipaaf che ha raccolto il contributo di tutti gli stakeholder del mondo forestale".



Come indicato dal Tuff, una volta approvata la Strategia Forestale si può procedere con i Programmi Forestali Regionali, i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale e i Piani di gestione forestale che "porteranno ad avere foreste ricche di biodiversità e capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica". Contemporaneamente - spiega il Conaf - in un Paese densamente abitato com'è l'Italia, le comunità rurali e montane godranno dei benefici ecologici, sociali ed economici e sarà incentivato l'uso consapevole e responsabile delle risorse naturali". (ANSA).