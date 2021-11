Ambiente: capsule caffè esauste, al via riciclo in Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Comincia oggi la nuova fase di "ReCap-Recuperiamo insieme le capsule di plastica" che coinvolgerà i cittadini di quattro comuni del Friuli Venezia Giulia nella raccolta delle capsule di caffè. A presentarla, oggi a Trieste, l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro: "Siamo i primi in Europa ad aver messo in campo un progetto reale di economia circolare. Siamo passati infatti dalla fase di progettazione alla sua realizzazione concreta".



Questa fase del progetto durerà tre mesi e coinvolgerà i comuni di Trieste, Udine, Campoformido e Pasian di Prato con modalità diverse di conferimento delle capsule esauste che saranno raccolte in un sacchetto appositamente confezionato messo a disposizione dei cittadini. L'iniziativa è portata avanti dalla Regione Fvg in collaborazione con illycaffè, Nestlé, AcegasApsAmga, Net e A&T 2000.



"L'ambiente - ha osservato Scoccimarro - non è più un costo e non è più neanche solo una necessità. La sostenibilità ambientale è diventata un valore aggiunto per chi vuole fare impresa e i certificati verdi o i marchi di garanzia ambientale sono ormai ricercati dai cittadini maggiormente consapevoli. Il riciclo delle capsule di qualsiasi tipo e marca ci permetterà di essere leader nel recupero di plastica ad elevatissima qualità e di alto valore di mercato, consentendo un vero sviluppo sostenibile ed evitando così di depauperare ulteriori risorse naturali".



Il progetto, ha quindi aggiunto, "vuole aprire la strada alla costruzione di un impianto di rigenerazione in linea con le declaratorie europee sull'economia circolare. Potrà essere finanziato, infatti, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal momento che risponde ai criteri di sostenibilità dello stesso Pnrr".



Gli utenti dei comuni interessati riceveranno una newsletter via e-mail con la quale sarà richiesto di partecipare alla raccolta.



Chi aderirà riceverà un piccolo contenitore per la raccolta in casa, un bidoncino per l'esposizione stradale e l'informativa con tutte le modalità di raccolta. (ANSA).