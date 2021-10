Xi Jinping, 232 milioni a nuovo fondo per biodiversità mondiale

La Cina donerà 232 milioni di dollari destinati a un nuovo fondo di tutela della biodiversità mondiale. Il presidente Xi Jinping, parlando in videoconferenza alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (Cop15) in corso a Kunming, capoluogo dello Yunnan, ha affermato che il Kunming Biodiversity Fund aiuterà le nazioni in via di sviluppo a conservare la biodiversità, impegnandosi poi sul fronte domestico ad accelerare lo sviluppo dell'energia solare in Cina, con una prima fase di progetti per una capacità installata combinata di 100 milioni di KW.