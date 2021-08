Ambiente:Fratoianni, non solo dibattito Lega inquina spiagge

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - "Davvero senza parole di fronte a quanto ha combinato un candidato della Lega in Calabria facendo lanciare da un elicottero lungo la costa centinaia di bustine di plastica per la propria propaganda elettorale, e provocando un danno ambientale gravissimo, gratuito e insensato". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.



"Gli uomini di Salvini - prosegue il leader di SI - non si accontentano di inquinare con le loro parole di odio e le fakenews il dibattito politico e l'opinione pubblica. Ora inquinano direttamente l'ambiente. È incredibile come questa gente - conclude - dimostri a ogni occasione la propria incapacità e inadeguatezza. E questi dovrebbero occuparsi di Transizione Ecologica?" (ANSA).