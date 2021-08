Incendi: oltre capacità controllo, intensità 10mila kW/m

Gli incendi che "stanno divorando ampie porzioni" del Paese raggiungono in alcuni casi - in Sicilia, Sardegna, Calabria, Abruzzo - "estensioni raramente osservate prima d'ora. Negli ultimi giorni, siamo di fronte al moltiplicarsi di eventi definiti 'estremi'" che "superano la capacità di controllo, con un'intensità superiore ai 10.000 kW per metro e una velocità di propagazione oltre i 3 km all'ora".



Lo dice Legambiente che anticipa i dati sui roghi del rapporto Ecomafia: "nel 2020 è bruciato il 18,3% di territorio in più, con un aumento dell'8,1% di reati accertati tra incendi dolosi e colposi; sono andati distrutti 62.623 ettari".