Operazione Interpol-G.Costiera, 620 illeciti, 1,2 mln multe

CATANIA, 30 APR - Oltre 20.000 controlli, 620 illeciti ambientali accertati, tra penali e amministrativi, sequestrati 105.000 metri quadrati di superfici e 11mila tonnellate di rifiuti e elevate sanzioni per 1,2 milioni di euro. E' il bilancio in dell'operazione globale ambientale '30 days at sea 3.0' eseguita dal 1 al 31 marzo, pianificata a livello internazionale dall'Interpol, che ha visto la partecipazione di 67 Paesi , coinvolgendo, per l'Italia, anche tutti i comandi territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera sotto il coordinamento nazionale del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'Interno.



I controlli hanno riguardato dall'inquinamento prodotto dalle navi all'esame del tenore di zolfo presente nei carburanti utilizzati; dal monitoraggio remoto del traffico marittimo attraverso sistemi tecnologicamente avanzati, alle ricognizioni con mezzi aeronavali e tecnologie satellitari. Un importante target ha riguardato l'inquinamento terrestre e fluviale con impatto sull'ambiente marino. Gli accertamenti relativi all'inquinamento terrestre e fluviale hanno portato al sequestro di circa 105.000 metri quadrati di superfici, equivalenti a 14 campi di calcio. A questo riguardo l'attenzione si è concentrata anche sul traffico illegale dei rifiuti attraverso i porti e diretti all'estero, in violazione della normativa comunitaria e nazionale, anche con l'utilizzo di documentazione falsificata.



Tra gli accertamenti più rilevanti il traffico illegale di rifiuti emerso nel porto Agusta (Siracusa) che ha portato al sequestro dal parte della Guardia Costiera di circa 11 mila tonnellate di rifiuti metallici destinati alla Turchia e quello di pneumatici fuori uso destinati al Senegal, scoperto dalla Guardia Costiera e dal personale dell'Agenzia delle Dogane nel porto di Trieste. Per l'operazione sono stati mobilitati tutti i Comandi territoriali del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera con la partecipazione delle componenti operative aeronavali, subacquee e dei laboratori di analisi ambientali mobili per un totale di 70 missioni aeree e 202 ore di volo, 1500 missioni navali e 13 missioni subacquee, mentre a terra, per lo svolgimento delle attività di controllo e intelligence sono stati percorsi quasi 30 mila chilometri.



