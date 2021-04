Ambiente: tutela ecosistema Bocche Bonifacio, Italia spinge

(ANSA) - LONDRA, 22 APR - L'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, ha partecipato oggi in videoconferenza a un'audizione al Comitato Parlamentare di controllo e regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio. L'ambasciatore è stato sentito nella sua funzione di rappresentante permanente presso l'International Maritime Organization (IMO), che ha sede a Londra: al centro dell'interesse parlamentare un più elevato livello di tutela ambientale dell'ecosistema marino nello stretto internazionale che passa tra Sardegna e Corsica e la possibilità di istituire un regime di pilotaggio obbligatorio.



L'ambasciatore ha illustrato le misure già adottate dall'IMO, con il contributo attivo dell'Italia e della Francia, per la protezione dell'ecosistema dello stretto. Tra queste, le risoluzioni del 1993 e del 2011 che hanno stabilito linee guida per i governi rivieraschi, tra le quali misure per disincentivare il transito di petroliere e imbarcazioni simili.



"Lo Stretto - ha detto Trombetta - è attualmente regolato da una serie di misure ritenute utili a tutelarne l'ecosistema. Il regime del servizio di pilotaggio è stato, invece, solo 'raccomandato' e dobbiamo purtroppo constatare che l'esperienza di questi anni non ha avuto un grande successo".



L'istituzione del pilotaggio richiederebbe passi e requisiti illustrati nel dettaglio dall'ambasciatore al comitato. "Occorre tenere presente - ha notato - che la prassi internazionale non ha mai contemplato espressamente l'obbligatorietà del pilotaggio in acque internazionali, fatta eccezione per un unico caso: lo Stretto di Torres tra Australia e Nuova Guinea. Navi potenzialmente dannose (tra cui le navi cisterna) sono tuttavia sottoposte a misure estremamente stringenti". Una eventuale proposta per l'istituzione di un servizio di pilotaggio obbligatorio dovrebbe del resto avvenire d'intesa tra autorità francesi e italiane e, ha enfatizzato l'ambasciatore, dopo aver costruito una base di consenso a livello europeo, con i Paesi membri dell'IMO e altri attori a livello internazionale. (ANSA).