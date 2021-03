Traffico insetticidi vietati, Wwf 'Scoperto vaso Pandora'

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "L'indagine dei carabinieri forestali" a Pistoia "ha scoperto il vaso di Pandora dei pesticidi in Italia, evidenziando una diffusa illegalità pericolosa per la salute umana e la tutela dell'ambiente". Così Franco Ferroni, responsabile agricoltura di Wwf Italia, in riferimento all'inchiesta dei carabinieri forestali di Pistoia che due giorni fa ha portato alla denuncia di 56 persone, 53 notizie di reato, 24 sequestri penali di rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose, oltre 3 tonnellate di prodotti sequestrati e circa un milione di euro di sanzioni. Nel mirino dei carabinieri sono finite aziende che rivendono prodotti fitosanitari per l'agricoltura e per il vivaismo e aziende che invece producono piante ornamentali e ortofrutta."Applaudiamo i carabinieri forestali - prosegue Ferroni - per la loro opera di vigilanza che ha consentito di rendere evidenti questi comportamenti illegali che temiamo siano diffusi in tutto il Paese. Per questo auspichiamo un approfondimento dell'indagine avviata in Toscana anche nelle altre Regioni". (ANSA).