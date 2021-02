San Valentino, alberi da regalare e seguirne la storia

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Fare degli alberi il perfetto regalo di San Valentino è l'obiettivo di Treedom, la piattaforma digitale italiana che permette di piantare alberi a distanza in uno dei tanti progetti agroforestali realizzati in vari paesi del mondo e seguirne la storia online. Nel lanciare la campagna che consente a chiunque di regalare alberi alla propria metà, treedom mette a disposizione sul proprio portale (treedom.net) degli alberi speciali dedicati alla festa degli innamorati e a ciascuno di essi è abbinato un ingrediente d'amore: al Cacao le coccole; al Banano le risate, alla Mangrovia la fiducia, al Caffè il sesso, alla Papaya la follia.



Chiunque, spiega la nota, può scegliere gli ingredienti che raccontano meglio la propria relazione, piantare i relativi alberi e regalarli tutti insieme al proprio partner come fossero la ricetta del loro amore. Un modo giocoso di fare del bene al pianeta e festeggiare l'amore in ogni sua forma.



"La nostra vera innovazione è stata trasformare gli alberi in uno strumento di comunicazione per aziende, ma anche per tante persone che piantano alberi con noi per fare un regalo a coloro che amano" spiega Federico Garcea, fondatore e ceo di Treedom, "Lo scorso anno abbiamo superato il milione e mezzo di alberi piantati nel mondo, quest'anno vorremmo arrivare rapidamente a piantare i 2 milioni di alberi" conclude Garcea auspicando un risultato ancora più ambizioso. (ANSA).