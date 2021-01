Ogm: ambientalisti, bene la bocciatura alla Camera

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "Accogliamo con grande soddisfazione i pareri condizionati votati ieri dalla Commissione Agricoltura della Camera ai decreti del Ministero delle Poltiche agricole, che tentavano di forzare un'apertura illegittima agli OGM "vecchi" e "nuovi" (le New Breeding Techniques - NBT) e di negare la possibilità per gli agricoltori di svolgere attività quali il reimpiego delle sementi o lo scambio di parte del raccolto come sementi o materiale di moltiplicazione". Lo scrivono in una nota Greenpeace e una serie di associazioni ambientaliste e del biologico.



"Grazie all'apertura al dialogo con le organizzazioni agricole biologiche e contadine - scrivono i firmatari - le associazioni di tutela ambientale e dei consumatori da parte dei relatori incaricati, e al sostegno dei membri della Commissione Agricoltura della Camera, questo tentativo è stato per il momento sventato".



"Il futuro ministro dell'Agricoltura sarà chiamato a rispettare i vincoli posti dai pareri espressi alla Camera - conclude la nota -. In tutti si chiede il rispetto della sentenza della Corte europea di Giustizia, che ha stabilito che alle NBT si applicano senza eccezioni o deroghe le norme oggi esistenti per gli OGM, unitamente allo stralcio dei riferimenti relativi agli OGM nei decreti in esame, a conferma della natura di Paese libero da OGM dell'Italia. Ci impegniamo comunque a monitorare le decisioni del Mipaaf, affinchè sia rispettata la volontà democratica espressa alla Camera".



Il Comunicato stampa è firmato da Acu; Aiab; Altragricoltura Bio; Ari; Asci; Ass. Agr. Biodinamica; Civiltà Contadina; Coord.



Zero OGM; Crocevia; Deafal; Égalité; European Consumers; European Coordination Via Campesina; Fair Watch; FederBio; Firab; Greenpeace; Isde; Legambiente; Lipu; Navdanya; Pro Natura; Slow Food; Terra!; Unaapi; Wwf. (ANSA).