Giornata mondiale suolo, focus su protezione biodiversità

La Giornata mondiale del suolo del 5 dicembre, quest'anno sarà celebrata dalla Fao in forma virtuale il prossimo venerdì 4 dicembre per "ricordare l'importanza della diversità dei suoli per i sistemi agroalimentari" e sarà l'occasione per l'organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura per presentare il rapporto sullo "Stato delle conoscenze sulla biodiversità del suolo". Lo annuncia la Fao, ricordando che il tema della celebrazione quest'anno è "Manteniamo il suolo vivo, proteggiamo la biodiversità del suolo" per sensibilizzare sull'importanza della diversità degli organismi presenti nel suolo per la maggior parte dei servizi ecosistemici terrestri.

"I suoli sono indispensabili per la vita sulla Terra" quindi proteggerli è fondamentale - afferma la Fao - per garantire il futuro dei sistemi agroalimentari e l'accesso ai principali servizi ecosistemici. Se è vero che si registra nel mondo una crescente consapevolezza del valore della biodiversità per la sicurezza alimentare e la nutrizione - rileva l'organizzazione dell'Onu -, in particolare della biodiversità di superficie come piante e animali, non si può dire altrettanto per la biodiversità che si trova sotto i nostri piedi, vale a dire la biodiversità del suolo. Per questo si ribadisce che "la ricorrenza sarà un'occasione per sottolineare che la biodiversità del suolo" quindi "può dare una soluzione naturale a molti dei problemi che l'umanità deve affrontare" ma "anche per mettere in luce le iniziative che mirano a preservare e proteggere questo bene". (ANSA).