Festa alberi: Petrini, piantamone uno per ogni italiano

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "La natura sta tirando un respiro di sollievo col lockdown ma siamo noi, confinati nelle case, ad aver bisogno di alberi: piantamone uno per ogni abitante, servirà al contenimento della C02 e delle temperature". A proporlo il presidente di Slow Food, insieme al vescovo di Rieti Domenico Pompili a nome della comunità "Laudato sì" alla vigilia della Festa degli alberi. Un appello, dice all'Ansa il fondatore dell'associazione della chiocciolina, condiviso da città come il Comune di Milano e dai giovani del Friday for future. "Nelle città - per Petrini - ci sono spazi e opportunità per avviare una piantumazione utile a contenere C02 e a creare nuova occupazione". (ANSA).